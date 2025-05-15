Зеленский утвердил состав делегации для переговоров во главе с Умеровым

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины — делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, который запланирован на 15−16 мая 2025 года», — уточняется в документе. Возглавит украинскую делегацию министр обороны Рустем Умеров, что также следует из текста указа.