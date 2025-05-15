Встреча делегаций России, Украины, США и МИД Турции пройдет в Стамбуле 16 мая

Встреча представителей делегаций Российской Федерации, Украины, Соединенных Штатов, а также главы Министерства иностранных дел Турции пройдет в Стамбуле в предстоящую пятницу, 16 мая. Об этом сообщает информационное агентство Аnadolu со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.