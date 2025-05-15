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Встреча делегаций России, Украины, США и МИД Турции пройдет в Стамбуле 16 мая

Представители России, Украины и США встретятся с главой МИД Турции в Стамбуле 16 мая.

Встреча представителей делегаций Российской Федерации, Украины, Соединенных Штатов, а также главы Министерства иностранных дел Турции пройдет в Стамбуле в предстоящую пятницу, 16 мая. Об этом сообщает информационное агентство Аnadolu со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Позже в МИД Турции уточнили, что конкретных решений о переговорах между представителями страны, а также делегациями России, США и Украине пока нет.

Ранее KP.RU сообщал, что глава российской переговорной делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский вместе со всеми представителями страны встретится с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Стамбуле вечером 15 мая.

Стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский также утвердил состав делегации Украины, которая будет присутствовать в Стамбуле на прямых переговорах с Россией. Дипмиссию страны возглавит глава Минобороны Украины Рустем Умеров.