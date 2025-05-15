Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский утвердил новый состав делегации для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле. Соответствующий документ был опубликован в четверг 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле. Соответствующий документ был опубликован в четверг 15 мая.

Делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Также в переговорную группу войдут:

первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад;первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской;заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко;заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий;заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил Евгений Шинкарев;заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил Александр Дьяков;начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий;старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Шерихов;офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз, передает «РБК».

По данным СМИ, переговоры делегаций России и Украины были отложены до пятницы, 16 мая.

Владимир Зеленский в четверг, 15 мая, провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой заявил, что отказывается признавать российскими новые регионы до начала переговоров.

Украинский президент также сообщил, что не будет участвовать в этой встрече лично, но направит в Стамбул группу переговорщиков.