Зеленский утвердил новый состав делегации для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле. Соответствующий документ был опубликован в четверг 15 мая.
Делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.
Также в переговорную группу войдут:
первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад;первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской;заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко;заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий;заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил Евгений Шинкарев;заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил Александр Дьяков;начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий;старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Шерихов;офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз, передает «РБК».
По данным СМИ, переговоры делегаций России и Украины были отложены до пятницы, 16 мая.
Владимир Зеленский в четверг, 15 мая, провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой заявил, что отказывается признавать российскими новые регионы до начала переговоров.
Украинский президент также сообщил, что не будет участвовать в этой встрече лично, но направит в Стамбул группу переговорщиков.