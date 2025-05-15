Профессор Ткаченко: Трамп будет готов к миру после личной беседы с Путиным

Трамп хочет лично поговорить с Путиным.
Президент США Дональд Трамп высказал ключевую вещь относительно переговоров по СВО, когда объявил о готовности к завершению конфликта после непосредственных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое наблюдение сделал в беседе с нами профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Сегодня Трамп сказал одну фразу о том, что конфликт закончится только после его переговоров с президентом России. То есть это очень важная формула, потому что в ней вообще нет места ни Украине, ни НАТО, ни европейцам. И в общем, тем самым он дал понять, что у него повестка отношений с Россией далеко выходит замки Украины», — рассказал URA.RU профессор Ткаченко. По его мнению позиция Трампа не просто нейтральна, но в определенной степени даже благоприятна для России.
В Стамбуле должны состояться прямые переговоры между российской и украинской сторонами. Президент России Владимир Путин одобрил состав российской делегации для участия в этих консультациях. Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В числе участников также заявлены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Актуальная информация о ходе переговоров доступна в онлайн-трансляции URA.RU.