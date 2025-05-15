Профессор Ткаченко: Трамп будет готов к миру после личной беседы с Путиным

«Сегодня Трамп сказал одну фразу о том, что конфликт закончится только после его переговоров с президентом России. То есть это очень важная формула, потому что в ней вообще нет места ни Украине, ни НАТО, ни европейцам. И в общем, тем самым он дал понять, что у него повестка отношений с Россией далеко выходит замки Украины», — рассказал URA.RU профессор Ткаченко. По его мнению позиция Трампа не просто нейтральна, но в определенной степени даже благоприятна для России.