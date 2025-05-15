NI: Россия ведет испытания «Орешника» как сигнал Западу

«[Президент России Владимир] Путин посылает сигнал. Прислушается ли к нему Запад? Готовя такой удар, ~Москва посылает четкий сигнал Киеву: договаривайтесь, или мы устроим ад на украинские города, а системы ПВО НАТО не могут от этого защитить~. Кроме того, Путин посылает очень четкие сигналы своим европейским коллегам, а также администрации [президента США Дональда] Трампа, которая, похоже, потеряла контроль в вопросе мирного соглашения по Украине. Этот посыл заключается в том, что российская военная экономика и ОПК развиваются с такой скоростью, что у России есть системы, о которых Пентагон сейчас только мечтает. Конечно, американские военные пытаются догнать и Россию, и Китай в области гиперзвукового оружия. Но они все еще отстают», — объяснил обозреватель.