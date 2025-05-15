Зеленский опубликовал состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей представлено внешнеполитическое направление. От силового блока участвуют заместитель председателя СБУ Александр Поклад и первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской.
Военное крыло делегации представлено заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Алексеем Шевченко и заместителем начальника Главного управления разведки Вадимом Скибицким. Также в списке значатся заместители начальников штабов Воздушных и Военно-морских сил Евгений Шинкарев и Александр Дьяков, начальник управления международного и операционного права Генштаба Алексей Маловацкий, старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов, офицер аппарата Главнокомандующего Георгий Кузьмичёв, советник руководителя Офиса президента Александр Бевз.
Напомним, что переговоры в Стамбуле были запланированы на вторую половину сегодняшнего дня. Делегацию РФ возглавляет Владимир Мединский, который руководил командой переговорщиков в 2022 году. А около получаса назад стало известно, что с лидером российского представительства встретился министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.