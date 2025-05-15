Зеленский опубликовал состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Напомним, что переговоры в Стамбуле были запланированы на вторую половину сегодняшнего дня. Делегацию РФ возглавляет Владимир Мединский, который руководил командой переговорщиков в 2022 году. А около получаса назад стало известно, что с лидером российского представительства встретился министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.