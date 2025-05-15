Зеленский предложил провести переговоры с Россией по Украине онлайн

Напомним, изначально переговоры назначили на сегодня, 15 мая. Делегация РФ в Стамбуле ожидает украинских коллег с самого утра. Сегодня в Анкару прилетел Владимир Зеленский, и едва ли не с трапа своего самолёта начал возмущаться составом российской переговорной группы. После этого Зеленский заявил, что делегация Украины будет в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Затем стало известно, что киевский глава отправился в Албанию на Саммит европейского политического сообщества.