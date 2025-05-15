Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле

Напомним, 11 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва предлагает Киеву возобновить прерванные им в 2022 году прямые переговоры по конфликту на Украине 15 мая в Стамбуле. В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская делегация находится в Стамбуле уже почти сутки, ожидая старта переговоров. Позднее источник, близкий к организации встречи, заявил, что встречу представителей РФ и Украины перенесли на 16 мая.