Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации от Украины для участия в мирных переговорах с Россией в Стамбуле 15−16 мая.
«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины — делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации», — приводит РИА Новости текст документа.
Делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. Всего в состав украинской переговорной группы войдут 12 человек, в том числе первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, зампредседателя СБУ Александр Поклад, первый зампредседателя Службы внешней разведки Олег Луговский, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Напомним, 11 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва предлагает Киеву возобновить прерванные им в 2022 году прямые переговоры по конфликту на Украине 15 мая в Стамбуле. В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская делегация находится в Стамбуле уже почти сутки, ожидая старта переговоров. Позднее источник, близкий к организации встречи, заявил, что встречу представителей РФ и Украины перенесли на 16 мая.