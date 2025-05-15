Профессор Ткаченко: Украина оттянула переговоры, чтобы использовать помощь США

Украина оттянула переговоры, чтобы использовать помощь США.
Киев намеренно затягивает начало переговоров, рассчитывая получить дополнительные гарантии поддержки от Запада. Такой подход может быть связан с ожиданием визита американских представителей, в том числе высокопоставленных. Об этом заявил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Украинцы просто тянут время. Они надеются, что завтра смогут получить поддержку со стороны Соединенных Штатов — возможно, даже приедет кто-то из американской делегации или из Великобритании. Это может усилить их переговорную позицию по обеим ключевым вопросам. Говорят даже о возможном визите госсекретаря Марко Рубио, но это вряд ли существенно повлияет на позицию России», — рассказал URA.RU профессор Ткаченко.
В Стамбуле запланированы прямые переговоры между представителями России и Украины. Президент Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которая примет участие в консультациях. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В делегацию также вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Актуальные обновления о переговорах доступны в онлайн-трансляции на URA.RU.