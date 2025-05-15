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Профессор Ткаченко: Украина оттянула переговоры, чтобы использовать помощь США

Киев намеренно затягивает начало переговоров, рассчитывая получить дополнительные гарантии поддержки от Запада. Такой подход может быть связан с ожиданием визита американских представителей, в том числе высокопоставленных. Об этом заявил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Украина оттянула переговоры, чтобы использовать помощь США.

Киев намеренно затягивает начало переговоров, рассчитывая получить дополнительные гарантии поддержки от Запада. Такой подход может быть связан с ожиданием визита американских представителей, в том числе высокопоставленных. Об этом заявил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Украинцы просто тянут время. Они надеются, что завтра смогут получить поддержку со стороны Соединенных Штатов — возможно, даже приедет кто-то из американской делегации или из Великобритании. Это может усилить их переговорную позицию по обеим ключевым вопросам. Говорят даже о возможном визите госсекретаря Марко Рубио, но это вряд ли существенно повлияет на позицию России», — рассказал URA.RU профессор Ткаченко.

В Стамбуле запланированы прямые переговоры между представителями России и Украины. Президент Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которая примет участие в консультациях. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. В делегацию также вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Актуальные обновления о переговорах доступны в онлайн-трансляции на URA.RU.