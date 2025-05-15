Профессор Ткаченко: Украина оттянула переговоры, чтобы использовать помощь США

«Украинцы просто тянут время. Они надеются, что завтра смогут получить поддержку со стороны Соединенных Штатов — возможно, даже приедет кто-то из американской делегации или из Великобритании. Это может усилить их переговорную позицию по обеим ключевым вопросам. Говорят даже о возможном визите госсекретаря Марко Рубио, но это вряд ли существенно повлияет на позицию России», — рассказал URA.RU профессор Ткаченко.