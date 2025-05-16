Хуснуллин поблагодарил Минниханова за высокий уровень организации KazanForum

Вице-премьер РФ также выразил надежду на то, что визит в Россию и в Казань станет полезным и интересным для всех членов делегаций стран-участниц. Выступление состоялось на торжественном приеме по случаю проведения форума, который прошел в концертном зале имени Ильгама Шакирова в МВЦ «Казань Экспо».