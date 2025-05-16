Хуснуллин поблагодарил Минниханова за высокий уровень организации KazanForum

Вице-премьер РФ также выразил надежду на то, что визит в Россию и в Казань станет полезным и интересным для всех членов делегаций стран-участниц. Выступление состоялось на торжественном приеме по случаю проведения форума, который прошел в концертном зале имени Ильгама Шакирова в МВЦ «Казань Экспо».
«Надеюсь, что ваше пребывание в Татарстане будет максимально полезным», — сказал Марат Хуснуллин, обращаясь к приглашенным (он является председателем оргкомитета форума «Россия — Исламский мир: KazanForum»).
В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов, приветствуя всех собравшихся, заметил, что «сегодня все очень активно поработали на мероприятиях форума».
Завтра участников и гостей KazanForum также ожидает большое количество мероприятий, в том числе пленарное заседание международного экономического форума.
Гостями торжественного приема стали Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, Государственный Советник РТ, первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.
Собравшимся показали фильм о Казани и объектах культурного наследия столицы Татарстана. Для гостей вечера играл оркестр Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 13 по 18 мая. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. C 2023 года событие получило федеральный статус. Раис Татарстана Рустам Минниханов по поручению Президента России Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир».