Делегация России покинула офис президента Турции после переговоров с Фиданом

Переговорщики покинули офис президента Турции.
Российская делегация покинула резиденцию президента Турции в Стамбуле после переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщают с места событий.
Автоколонна с представителями российской стороны, сопровождаемая машинами турецкой полиции, уехала с территории, где проходила встреча между делегациями России и Турции, примерно в 22:00 по московскому времени. Об этом сообщает собеседник РИА Новости.
Ранее российская переговорная делегация прибыла в Стамбул для проведения консультаций с украинской стороной. В состав делегации вошли помощник президента РФ Валерий Мединский, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин и замглавы МИД Михаил Галузин.