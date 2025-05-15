Госсекретарь Ковач: Венгрия не станет поставлять оружие Украине

Будапешт не собирается придерживаться политики Европейского союза (ЕС) в отношении поддержки Украины, а также не намерен поставлять Киеву оружие, заявил госсекретарь по общественной дипломатии и связям Венгрии Золтан Ковач.
«Позиция Венгрии по этому вопросу очень твердая. Мы не собираемся участвовать ни в каких поставках оружия, военном сотрудничестве с Украиной, потому что у нас другой мандат, исходящий от венгерского народа», — сказал он в интервью The Independent.
Ковач также заявил, что Будапешт никогда не войдет в «коалицию желающих».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Он также заявил, что стратегия западных государств, направленная на разрушение Российской Федерации, потерпела крах.