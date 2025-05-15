Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь Ковач: Венгрия не станет поставлять оружие Украине

Будапешт не будет участвовать в «коалиции желающих», сказал политик.

Источник: Аргументы и факты

Будапешт не собирается придерживаться политики Европейского союза (ЕС) в отношении поддержки Украины, а также не намерен поставлять Киеву оружие, заявил госсекретарь по общественной дипломатии и связям Венгрии Золтан Ковач.

«Позиция Венгрии по этому вопросу очень твердая. Мы не собираемся участвовать ни в каких поставках оружия, военном сотрудничестве с Украиной, потому что у нас другой мандат, исходящий от венгерского народа», — сказал он в интервью The Independent.

Ковач также заявил, что Будапешт никогда не войдет в «коалицию желающих».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Он также заявил, что стратегия западных государств, направленная на разрушение Российской Федерации, потерпела крах.