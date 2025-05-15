Белый дом ожидает, что встреча Трампа и Путина произойдет в скором времени

Администрация США ожидает, что личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет очень скоро. Об этом в четверг, 15 мая, заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.
— Сделки всецело зависят от времени. Когда наступит подходящее время, тогда президент Трамп будет в одном помещении с Путиным. И я ожидаю, что это произойдет в самое ближайшее время, — цитирует Себастьяна Горку ТАСС.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственной возможностью урегулировать украинский конфликт является личная встреча президента России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Он добавил, что американский президент готов оставаться вовлеченным в ситуацию между РФ и Украиной «столько, сколько потребуется». Рубио отметил, что надеется на прекращение огня в ходе стамбульских переговоров.
Тем не менее агентство Reuters заявило, что Дональд Трамп отказался ехать в Стамбул на переговоры между Россией и Украиной.