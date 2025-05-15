Рубио не будет участвовать в переговорах России и Украины 16 мая

«Мы приехали, потому что нам сказали, что может произойти прямое столкновение между русскими и украинцами», — сказал господин Рубио (цитата по CNN). Он добавил, что завтра встретится с министром иностранных дел Украины и представителями украинской делегации. После этого «кто-то из нашей команды примет участие в переговорах с Россией», сказал Рубио.
Изначально переговоры планировалось провести сегодня. Однако встречу делегатов перенесли: она пройдет завтра, узнал «Ъ». По информации «РИА Новости», в пятницу должны пройти две трехсторонние встречи в форматах Россия—Украина—Турция и США—Украина—Турция.