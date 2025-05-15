Переговоры в Стамбуле: что известно к этому часу

15 мая российская делегация под руководством помощника президента Владимира Мединского прибыла в Стамбул. В ее состав вошли: Игорь Костюков (начальник ГРУ Генштаба ВС РФ), Михаил Галузин (заместитель министра иностранных дел), Александр Фомин (замминистра обороны), а также представители Генштаба, МИД и администрации президента. Делегация уполномочена вести переговоры, настроена на поиск точек соприкосновения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция российской делегации выработана, а ее состав утвержден распоряжением Владимира Путина. По его словам, говорить о возможном уровне следующих раундов переговоров пока рано — многое будет зависеть от готовности украинской стороны.
Президент Турции в Анкаре обсудил с Зеленским усилия по мирному завершению конфликта. Эрдоган подчеркнул важность переговоров между Россией и Украиной. Эрдоган также готов предоставить турецкую площадку для переговоров президентов России и Украины. Зеленский сообщил, что не поедет в Стамбул, но отправит делегацию.
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече глав МИД НАТО в Анталье заявил, что, по его мнению, конфликт между Россией и Украиной должен завершиться не военным, а дипломатическим путем. США готовы сыграть конструктивную роль в процессе урегулирования.
Трамп заявил, что для прогресса по Украине нужна его личная встреча с Путиным. Он отказался ехать в Стамбул и считает, что Путин тоже не приедет без него. При этом Трамп не исключил поездку, если переговоры продвинутся вперед.
Делегация Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым вылетела из Анкары и пробудет в Стамбуле два дня. Основной приоритет Киева — прекращение огня. В состав делегации вошли высокопоставленные представители Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки, МИД и Генштаба.
Глава российской делегации Мединский заявил, что конечная цель прямых переговоров с Украиной — установление мира и устранение первопричин конфликта. Делегация нацелена на поиск точек соприкосновения и обладает всеми необходимыми компетенциями для переговоров. В офисе Долмабахче в Стамбуле глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с российской делегацией, которую возглавляет Владимир Мединский. Встреча продлилась более часа.