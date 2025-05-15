Как прошел первый день переговоров по Украине в Стамбуле

Российская и украинская делегации так и не встретились.
Первый день переговоров по украинскому конфликту в Стамбуле успехом не увенчался из-за отсутствия украинской делегации. В итоге Киев подтвердил участие только к концу 15 мая, а встречу перенесли на следующий день. Подробности о первом дне переговоров — в материале URA.RU.
Кто и с кем говорил 15 мая.
15 мая в Турции стартовали международные переговоры, посвященные урегулированию ситуации на Украине. В Анкаре прошла встреча президентов Украины и Турции — Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Одновременно в Анталье началась неформальная двухдневная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в работе которой принимает участие государственный секретарь США Марко Рубио. Вечером состоялись переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией.
Прямые консультации между представителями России и Украины были запланированы на вторую половину дня в Стамбуле, однако, как сообщили ТАСС и РИА Новости, их проведение было решено перенести. Предполагается, что диалог будет иметь место 16 мая.
Кто приехал на переговоры в Турцию от России.
Встреча в Стамбуле была инициирована после того, как 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением восстановить российско-украинские переговоры на том этапе, на котором они были приостановлены три года назад. Состав российской делегации был утвержден президентом вечером 14 мая.
В делегацию вошли:
помощник президента Владимир Мединский, возглавивший переговорную группу;заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин;начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков;заместитель министра обороны Александр Фомин.
Помимо этого, был отдельно сформирован перечень экспертов, в который вошли представители Генерального штаба, Администрации президента, Министерства иностранных дел и Министерства обороны.
Кто приехал со стороны Украины и кого утвердили в итоге.
В Анкару прибыла украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским. Как сообщил украинский лидер по прибытии в Турцию, состав делегации сформирован на самом высоком уровне и включает представителей МИД, Офиса президента, вооруженных сил, а также сотрудников всех украинских разведывательных структур.
По итогам трехчасовых переговоров с президентом Турции Зеленский провел пресс-конференцию в здании украинского посольства. Он отметил, что Украина из уважения к президенту США Дональду Трампу и турецкому лидеру Эрдогану направила свою делегацию в Стамбул. Руководителем украинской делегации назначен министр обороны Рустем Умеров. Зеленский также сообщил, что представители Украины продолжат работу в Стамбуле 16 мая.
В состав делегации вошли:
министр обороны Украины Рустем Умеров (руководитель делегации);первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад;первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговской;а также еще восемь представителей военного ведомства и Офиса президента.
Трамп 15 мая заявил, что переговоры подойдут к концу после беседы с Путиным.
Накануне визита на Ближний Восток президент США Дональд Трамп не исключал возможности лично присутствовать на российско-украинских переговорах, которые проходят в Стамбуле. Однако в итоге глава Белого дома решил не вносить изменений в свою поездку и воздержался от комментариев относительно состава российской делегации.
«Послушайте, никаких подвижек не будет, пока я не встречусь с Путиным, это очевидно. И ясно, что он также не планировал приезжать. Он собирался прилететь только в том случае, если бы приехал и я. В противном случае его участие не предусматривалось», — заявил Трамп в беседе с журналистами на борту самолета Air Force One.