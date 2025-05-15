Как прошел первый день переговоров по Украине в Стамбуле

Встреча в Стамбуле была инициирована после того, как 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением восстановить российско-украинские переговоры на том этапе, на котором они были приостановлены три года назад. Состав российской делегации был утвержден президентом вечером 14 мая.