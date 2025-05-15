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Трамп заявил о возвращении в Вашингтон во второй день переговоров в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп заявил о планах вернуться в Вашингтон в пятницу 16 мая, однако окончательный пункт назначения пока остается неизвестным. Об этом сообщает журналистский пул Белого дома. Высказывание прозвучало на фоне ожиданий возможной встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп еще не знает, что будет делать 16 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах вернуться в Вашингтон в пятницу 16 мая, однако окончательный пункт назначения пока остается неизвестным. Об этом сообщает журналистский пул Белого дома. Высказывание прозвучало на фоне ожиданий возможной встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы уезжаем завтра утром, как вы знаете, пункт назначения почти неизвестен… Вероятно, возвращаемся в Вашингтон», — заявил Трамп журналистам.

В этот же день, 15 мая, госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность, что единственной возможностью прорыва в переговорах по Украине может стать личная встреча президентов России и США. При этом он уточнил, что конкретные даты встречи еще не определены.

В настоящее время Трамп и его команда продолжают визит на Ближнем Востоке. В администрации президента США обсуждают возможные сценарии развития переговоров с Россией и дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта. Ожидается, что подробности о графике главы государства станут известны в ближайшие сутки.