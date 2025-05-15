Трамп заявил, что США сильно опережают Россию и Китай в «войне в космосе»

На встрече с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном президент США Дональд Трамп заявил о лидерстве Соединенных Штатов в космической гонке. По мнению американского лидера, его страна значительно опережает Китай и Россию.
«Мы не выигрывали в войне в космосе. А теперь мы значительно опережаем, прежде всего Россию и Китай», — подчеркнул Трамп, выступление которого транслировали несколько американских телеканалов.
Он также выразил гордость за Космические силы США, назвав их своим детищем. Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что именно он был инициатором их создания.
Напомним, Трамп прибыл в ОАЭ в четверг в рамках своего ближневосточного турне. До этого он уже посетил Катар и Саудовскую Аравию.
Ранее президент США сообщил, что пока не знает, куда отправится 16 мая.