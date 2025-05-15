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В Стамбуле завершились переговоры делегации РФ и главы МИД Турции

В президентском офисе Долмабахче в Стамбуле прошли переговоры делегации России с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры между делегацией Российской Федерации, возглавляемой помощником президента РФ Владимиром Мединским, и главой Министерства иностранных дел Турции Хаканом Фиданом завершились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Переговоры завершились», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча представителя МИД Турции с российской делегацией состоялась вечером в четверг, 15 мая, в Стамбуле. Мероприятие проходило в в президентском офисе Долмабахче, его продолжительность составила около двух часов.

Ранее KP.RU сообщал, что в предстоящую пятницу, 16 мая, в Стамбуле пройдет еще одна встреча, на которой будут присутствовать представители делегаций России, Украины, Соединенных Штатов, а также глава МИД Турции.

Также на 16 мая были перенесены прямые переговоры между делегациями Москвы и России по вопросам конфликта на Украине.