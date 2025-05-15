В Белом доме не исключили встречу Путина и Трампа в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп также допустил перемены в рабочем графике и заявил журналистам, что его следующий пункт назначения пока неизвестен. По данным журналистского пула Белого дома, несмотря на то что Трамп планирует вернуться в Вашингтон 16 мая, не исключается возможность изменения маршрута главы государства.