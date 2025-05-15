ЕС рассматривает два варианта для давления на экономику России

Евросоюз угрожает России новыми санкциями.
Европейский Союз изучает меры по контролю за движением капитала и торговые ограничения для усиления давления на Россию. Эти шаги могут включать ограничения на инвестиции и введение тарифов. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Контроль за движением капитала, который будет направлен на ограничение притока и оттока денег из России, и торговые меры, такие как тарифы, являются двумя вариантами. Контроль за движением капитала может принимать различные формы, включая ограничения на иностранные инвестиции, ограничение обмена валюты или введение налогов на движение капитала. Комиссия также намерена в следующем месяце поделиться предложениями, которые позволят торговым мерам ЕС запретить новые контракты на спотовом рынке российского газа — сделки с немедленной поставкой и оплатой», — сообщает Al Jazeera.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководством «Деловой России» заявил, что бояться новых санкций Запада не стоит, но нужно быть готовыми к их последствиям. «Пугаться нельзя. Кто начинает пугаться — тот сразу все проиграет», — отметил он. Путин призвал сохранять спокойствие и рационально действовать в условиях внешнего давления, а также быть готовыми к любым действиям недоброжелателей.