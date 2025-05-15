ЕС рассматривает два варианта для давления на экономику России

«Контроль за движением капитала, который будет направлен на ограничение притока и оттока денег из России, и торговые меры, такие как тарифы, являются двумя вариантами. Контроль за движением капитала может принимать различные формы, включая ограничения на иностранные инвестиции, ограничение обмена валюты или введение налогов на движение капитала. Комиссия также намерена в следующем месяце поделиться предложениями, которые позволят торговым мерам ЕС запретить новые контракты на спотовом рынке российского газа — сделки с немедленной поставкой и оплатой», — сообщает Al Jazeera.