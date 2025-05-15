Российская делегация будет ждать украинских переговорщиков завтра с утра

«Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу», — сказал он.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются там же, где и в 2022 году — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.