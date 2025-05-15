Мединский: Делегация РФ будет ждать украинскую делегацию 16 мая с 10 утра

Российская делегация будет ждать украинскую делегацию в пятницу, 16 мая, с 10 утра. Об этом в четверг, 15 мая, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Дипломат уточнил, что они должны прибыть на встречу.
Новость дополняется.
Российская делегация будет ждать украинскую делегацию в пятницу, 16 мая, с 10 утра. Об этом в четверг, 15 мая, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Российская делегация будет ждать украинскую делегацию в пятницу, 16 мая, с 10 утра. Об этом в четверг, 15 мая, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Дипломат уточнил, что они должны прибыть на встречу.
Новость дополняется.