Мединский: делегация РФ провела плодотворную встречу с главой МИД Турции

16 мая в столице Турции состоятся прямые переговоры между делегациями России и Украины. Переговорную группу от РФ возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, от Украины — министр обороны Рустем Умеров. Президента США Дональда Трампа в Турции не ждут, как и президента России Владимира Путина. Прилетевший в Анкару президент Украины Владимир Зеленский назвал состав делегации РФ декоративным.