Mash: новым главкомом сухопутных войск станет генерал Мордвичев

Салюков родился в 1955 году в Саратове в семье военнослужащего. В 1977 году с золотой медалью окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, в 1985 году — Военную академию бронетанковых войск (также с отличием), а в 1996 — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В начале карьеры в течение пяти лет служил в Киевском военном округе, затем в Кантемировской танковой дивизии под Москвой. С 2008 по 2010 год был командующим войсками Дальневосточного военного округа, затем до 2014 года — заместителем начальника Генштаба ВС РФ. В мае 2014 года указом президента Путина был назначен на должность главнокомандующего Сухопутными войсками.