Министр просвещения России Кравцов рассказал о проблемах Кубани с ремонтом школ

По словам Якушева, часть необходимых документов находится на этапе подписания, а конкурсная документация по некоторым объектам была опубликована с задержкой. Отмечается, что конкурсные процедуры по ряду объектов до сих пор не инициированы. Наибольшее отставание наблюдается в Томской, Тамбовской, Липецкой областях, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Ненецком автономном округе.