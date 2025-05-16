Министр просвещения России Кравцов рассказал о проблемах Кубани с ремонтом школ

В число регионов, столкнувшихся с трудностями в реализации программы капитального ремонта школ, вошел Краснодарский край. Согласно информации, озвученной секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым на Всероссийском штабе по вопросам капитального ремонта и строительства образовательных объектов, в 17 субъектах Российской Федерации по 33 объектам не были заключены необходимые контракты к установленному сроку — 20 марта.
По словам Якушева, часть необходимых документов находится на этапе подписания, а конкурсная документация по некоторым объектам была опубликована с задержкой. Отмечается, что конкурсные процедуры по ряду объектов до сих пор не инициированы. Наибольшее отставание наблюдается в Томской, Тамбовской, Липецкой областях, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Ненецком автономном округе.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что, несмотря на уменьшение объема федерального финансирования, все запланированные работы будут выполнены за счет средств региональных бюджетов. Новым сроком завершения контрактной кампании обозначен конец мая.