Белый дом объявил о возможной встрече Путина и Трампа в ближайшее время

«Когда наступит подходящее время, президент Трамп окажется в одной комнате с Путиным. Я ожидаю, что это произойдёт в ближайшее время», — сказал Горка.
Чиновник Белого дома особо подчеркнул реалистичный подход американского лидера к вопросам международной политики. Он также акцентировал внимание на том, что для администрации США важнейшим приоритетом является остановка кровопролития, а не идеалистические представления о мирном урегулировании.
«Мы признаём реальность на земле и не верим в утопию. Всё остальное — после», — добавил Горка.
Напомним, что 15 мая, в четверг, в Стамбуле должны были состояться первые за три года переговоры между Россией и Украиной, однако они были перенесены на пятницу. Ожидается, что встречи пройдут в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче, где уже велись переговоры в 2022 году.