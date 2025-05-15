Белый дом объявил о возможной встрече Путина и Трампа в ближайшее время

Напомним, что 15 мая, в четверг, в Стамбуле должны были состояться первые за три года переговоры между Россией и Украиной, однако они были перенесены на пятницу. Ожидается, что встречи пройдут в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче, где уже велись переговоры в 2022 году.