Ностальгируют по гитлеровцам: Захарова отреагировала на кощунственную экспозицию в латвийском музее

Дипломат отметила, что кощунственная экспозиция нарушает как этический кодекс Международного совета музеев (ИКОМ), так и положения Женевских конвенций от 1949 года и саркастически назвала историко-художественный музей в Огре «антимузеем» и указала на то, что так называемая правящая элита Латвии испытывает ностальгию по временам, когда страна находилась в подчинении гитлеровцев.