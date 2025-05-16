Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на кощунственную экспозицию в музее латвийского города Огре, где на входе установили гранитные ступени из фрагментов разрушенных мемориалов советским воинам, а в экспозиции присутствует окровавленная форма ВС РФ, якобы принадлежавшая погибшему в зоне СВО военнослужащему.
«Если указанные факты найдут подтверждение, то они определённо подпадают под действие российского уголовного законодательства», — написала Захарова в Telegram-канале, указав на то, что даже в латвийском обществе это вызвало осуждение.
Дипломат отметила, что кощунственная экспозиция нарушает как этический кодекс Международного совета музеев (ИКОМ), так и положения Женевских конвенций от 1949 года и саркастически назвала историко-художественный музей в Огре «антимузеем» и указала на то, что так называемая правящая элита Латвии испытывает ностальгию по временам, когда страна находилась в подчинении гитлеровцев.
Напомним, в 2024 году силовые структуры Латвии возбудили уголовное дело в отношении главы Лиепайской территориальной организации Русского союза Елены Осиповой за то, что она опубликовала видео, посвящённое Дню Победы.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров ясно дал понять, что Европа поддерживает нацистские идеи.
Ранее представитель России при ООН Василий Небензя указал на то, что в Европе наблюдается тревожная тенденция возрождения нацизма и роста популярности праворадикальных движений.