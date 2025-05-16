Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц заявил об отсутствии планов поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отсутствии планов поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Источник: Reuters

Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF.

«В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», — цитирует его ТАСС.

Мерц отметил, что поставка ракет потребует значительного времени, поскольку необходимо обучить военнослужащих навыкам управления системами. По его словам, Украина получит крылатые ракеты от Франции и Великобритании.

Кроме того, канцлер выразил предположение, что значение Taurus для Киева преувеличено.

Ранее сообщалось, что власти Германии приняли решение отказаться от публичных обсуждений возможной поставки ракет Taurus на Украину.