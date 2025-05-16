Мерц заявил об отсутствии планов поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus

Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF.
«В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», — цитирует его ТАСС.
Мерц отметил, что поставка ракет потребует значительного времени, поскольку необходимо обучить военнослужащих навыкам управления системами. По его словам, Украина получит крылатые ракеты от Франции и Великобритании.
Кроме того, канцлер выразил предположение, что значение Taurus для Киева преувеличено.
Ранее сообщалось, что власти Германии приняли решение отказаться от публичных обсуждений возможной поставки ракет Taurus на Украину.