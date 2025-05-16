Как отмечает Figaro, текущих запасов недостаточно для гарантированной безопасности европейских интересов.
Издание указывает на возможность размещения французских ядерных бомб на базах союзников по аналогии с американской системой сдерживания в рамках НАТО. Однако эксперты подчеркивают, что Франции, как единственной ядерной державе ЕС, необходимо пересмотреть концепцию «строгой достаточности» арсенала в свете изменившихся геополитических реалий.
Хизер Уильямс, возглавляющая проект по ядерной политике в CSIS (организация, признанная нежелательной в РФ), призывает Европу к разработке новой стратегии безопасности. По ее мнению, Франция и Великобритания должны наращивать свои стратегические арсеналы. В качестве примера она приводит решение Лондона с 2021 года увеличить количество боеголовок с 225 до 260 вместо дальнейшего сокращения.
Специалист по вопросам сдерживания Янник Пансе также отмечает, что расширение ядерного присутствия на европейских базах потребует соответствующего увеличения запасов.
Ранее в Кремле предупредили, что распространение ядерного оружия в Европе не добавит континенту безопасности, предсказуемости и стабильности.