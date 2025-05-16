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Figaro: ядерного арсенала Франции не хватит для защиты всего Евросоюза

Издание указывает на возможность размещения французских ядерных бомб на базах союзников по аналогии с американской системой сдерживания в рамках НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Французский ядерный арсенал, насчитывающий 290 боеголовок, может не обеспечить эффективного сдерживания в масштабах всего Европейского союза, даже с учетом заявлений Парижа о готовности использовать свои силы для защиты ЕС.

Как отмечает Figaro, текущих запасов недостаточно для гарантированной безопасности европейских интересов.

Издание указывает на возможность размещения французских ядерных бомб на базах союзников по аналогии с американской системой сдерживания в рамках НАТО. Однако эксперты подчеркивают, что Франции, как единственной ядерной державе ЕС, необходимо пересмотреть концепцию «строгой достаточности» арсенала в свете изменившихся геополитических реалий.

Хизер Уильямс, возглавляющая проект по ядерной политике в CSIS (организация, признанная нежелательной в РФ), призывает Европу к разработке новой стратегии безопасности. По ее мнению, Франция и Великобритания должны наращивать свои стратегические арсеналы. В качестве примера она приводит решение Лондона с 2021 года увеличить количество боеголовок с 225 до 260 вместо дальнейшего сокращения.

Специалист по вопросам сдерживания Янник Пансе также отмечает, что расширение ядерного присутствия на европейских базах потребует соответствующего увеличения запасов.

Ранее в Кремле предупредили, что распространение ядерного оружия в Европе не добавит континенту безопасности, предсказуемости и стабильности.