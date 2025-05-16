Figaro: ядерного арсенала Франции не хватит для защиты всего Евросоюза

Хизер Уильямс, возглавляющая проект по ядерной политике в CSIS (организация, признанная нежелательной в РФ), призывает Европу к разработке новой стратегии безопасности. По ее мнению, Франция и Великобритания должны наращивать свои стратегические арсеналы. В качестве примера она приводит решение Лондона с 2021 года увеличить количество боеголовок с 225 до 260 вместо дальнейшего сокращения.