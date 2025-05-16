Российская делегация будет ждать украинских переговорщиков утром 16 мая

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил журналистам, что Россия ожидает прибытия украинской делегации на запланированную встречу в Стамбуле.
По его словам, украинские представители должны прибыть уже завтра, начиная с 10 утра.
Мединский подчеркнул, что российская сторона будет находиться в готовности к диалогу и ожидает начала переговоров в назначенное время. Он отметил важность этого мероприятия для дальнейшего развития отношений и поиска решений по текущим вопросам.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации от Украины для участия в мирных переговорах с Россией в Стамбуле 15−16 мая.