Хуситы заявили о ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о новом ракетном ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион, последовавшем через день после предыдущей атаки. Группировка также пообещала активизировать военные действия против Израиля.
По заявлению представителя движения, переданному телеканалом Al Masirah, атака была осуществлена с применением гиперзвуковой баллистической ракеты, которая поразила аэропорт Лод (Бен-Гурион), расположенный в районе Яффо. Военный представитель хуситов охарактеризовал операцию как успешную.
Кроме того, он подчеркнул намерение движения расширить масштабы военных операций с целью прекращения израильской агрессии и снятия блокады с сектора Газа. Эти заявления свидетельствуют о дальнейшей эскалации напряженности в регионе.
Ранее хуситы заявили, что за сутки запустили три ракеты по аэропорту в Израиле.