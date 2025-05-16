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Хуситы заявили о ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Операция проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты.

Источник: Аргументы и факты

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о новом ракетном ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион, последовавшем через день после предыдущей атаки. Группировка также пообещала активизировать военные действия против Израиля.

По заявлению представителя движения, переданному телеканалом Al Masirah, атака была осуществлена с применением гиперзвуковой баллистической ракеты, которая поразила аэропорт Лод (Бен-Гурион), расположенный в районе Яффо. Военный представитель хуситов охарактеризовал операцию как успешную.

Кроме того, он подчеркнул намерение движения расширить масштабы военных операций с целью прекращения израильской агрессии и снятия блокады с сектора Газа. Эти заявления свидетельствуют о дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Ранее хуситы заявили, что за сутки запустили три ракеты по аэропорту в Израиле.