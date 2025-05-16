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Помощник президента Мединский: РФ готова к работе на переговорах с Украиной

Российская делегация провела в четверг очень плодотворную встречу с главой МИД Турции.

Источник: Аргументы и факты

Российская сторона подтвердила готовность к предстоящим переговорам с Украиной, как заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, Россия ожидает прибытия украинской делегации на запланированную встречу, намеченную на следующий день. Мединский подчеркнул, что российские представители полностью подготовлены к конструктивному диалогу.

Кроме того, помощник президента проинформировал о результатах переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Он отметил продуктивный характер состоявшейся беседы, в ходе которой российская делегация детально изложила свою позицию по обсуждаемым вопросам.

Как сообщается, контакты с турецкими партнёрами стали важным этапом в подготовке к предстоящему диалогу с украинской стороной.

Ранее Владимир Мединский сообщил журналистам, что российская сторона будет находиться в готовности к диалогу и ожидает начала переговоров в назначенное время. Он отметил важность этого мероприятия для дальнейшего развития отношений и поиска решений по текущим вопросам.