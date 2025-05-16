Помощник президента Мединский: РФ готова к работе на переговорах с Украиной

Ранее Владимир Мединский сообщил журналистам, что российская сторона будет находиться в готовности к диалогу и ожидает начала переговоров в назначенное время. Он отметил важность этого мероприятия для дальнейшего развития отношений и поиска решений по текущим вопросам.