Помощник президента Мединский: РФ готова к работе на переговорах с Украиной

Российская сторона подтвердила готовность к предстоящим переговорам с Украиной, как заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, Россия ожидает прибытия украинской делегации на запланированную встречу, намеченную на следующий день. Мединский подчеркнул, что российские представители полностью подготовлены к конструктивному диалогу.
Кроме того, помощник президента проинформировал о результатах переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Он отметил продуктивный характер состоявшейся беседы, в ходе которой российская делегация детально изложила свою позицию по обсуждаемым вопросам.
Как сообщается, контакты с турецкими партнёрами стали важным этапом в подготовке к предстоящему диалогу с украинской стороной.
Ранее Владимир Мединский сообщил журналистам, что российская сторона будет находиться в готовности к диалогу и ожидает начала переговоров в назначенное время. Он отметил важность этого мероприятия для дальнейшего развития отношений и поиска решений по текущим вопросам.