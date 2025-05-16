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Делегация РФ после заявления Мединского покинула генконсульство в Стамбуле

Автомобиль с членами делегации уехал с территории ведомства.

Источник: Аргументы и факты

Российская делегация завершила рабочий визит в генконсульство РФ в Стамбуле, покинув здание дипломатического представительства.

Как передаёт РИА Новости, официальный автомобиль с участниками переговорной группы вскоре после выступления Владимира Мединского перед журналистами отбыл с территории консульства.

Ранее помощник президента РФ, возглавляющий российскую делегацию, изложил базовые принципы позиции Москвы на предстоящих переговорах с украинской стороной. В частности, было подчёркнуто, что Россия открыта к прямым консультациям с Киевом без выдвижения предварительных требований, демонстрируя готовность к конструктивному диалогу.

Настоящая встреча в турецкой столице рассматривается как важный этап в поиске дипломатических решений текущей ситуации.