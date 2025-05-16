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Белый дом: США ожидают, что встреча Трампа и Путина произойдет очень скоро

В администрации президента США подчеркнули важность такого диалога для укрепления международных отношений.

Источник: Аргументы и факты

Администрация США предполагает, что встреча между президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным состоится в ближайшее время. Об этом заявил Себастьян Горка, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам борьбы с терроризмом, в интервью изданию Politico.

По его словам, когда наступит подходящее время, лидеры обеих стран сядут за стол переговоров. Он отметил, что, по его ожиданиям, эта встреча произойдет в ближайшем будущем, хотя точные сроки пока не определены.

Горка подчеркнул важность такого диалога для укрепления международных отношений и решения текущих вопросов. Он выразил уверенность, что обе стороны готовы к конструктивному взаимодействию в ближайшее время.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственным способом добиться прогресса на переговорах по Украине является личная встреча между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.