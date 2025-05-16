Канцлер ФРГ Мерц: Германия не будет поставлять ракеты Taurus для ВСУ

Мерц считает, что значение ракет Taurus для Украины преувеличено. Он напомнил, что прежние публичные обсуждения их возможной передачи играли на руку России и ослабляли Германию. Теперь, по его словам, правительство решило не раскрывать информацию о военной помощи Украине.