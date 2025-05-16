Горка назвал Трампа реалистом в вопросе территориального решения по Украине

Представитель Совета национальной безопасности США Себастьян Горка обозначил прагматичный подход администрации Трампа к территориальным вопросам украинского урегулирования.
В ходе онлайн-дискуссии, организованной Politico, высокопоставленный американский чиновник подчеркнул приверженность Вашингтона реалистичной оценке текущей ситуации.
Горка пояснил, что американская администрация руководствуется принципами реализма, признавая существующие геополитические реалии. По его словам, первоочередной задачей остается прекращение боевых действий, тогда как другие аспекты урегулирования, включая территориальные, будут рассматриваться в последующем.
Такой подход, как отметил представитель Белого дома, отражает прагматичную позицию, далекую от утопических представлений. В текущих условиях администрация Трампа фокусируется на практических мерах по снижению эскалации, откладывая более сложные вопросы для последующих этапов переговорного процесса.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что единственным способом добиться прогресса на переговорах по Украине является личная встреча между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.