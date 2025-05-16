Politico указала на риск расширения «дуэта вредителей» в ЕС из-за Румынии

Это повторные президентские выборы. На голосовании, прошедшем в прошлом году, в первом туре победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, который также придерживался правых взглядов и не поддерживал предоставление помощи Украине. Однако результаты выборов по решению Конституционного суда Румынии были отменены из-за «очевидных нарушений избирательного процесса», включая манипуляции и дезинформацию. Речь шла о предполагаемом иностранном вмешательстве в избирательный процесс через TikTok, где Джорджеску вел свою предвыборную кампанию. В марте этого года тот же суд отказал кандидату в возможности вновь баллотироваться.