Politico указала на риск расширения «дуэта вредителей» в ЕС из-за Румынии

Симион — глава «Альянса за объединение румын», свою партию он называл «трапмистской». Газета также отмечает близость его взглядов с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Что касается Орбана, то отношения Симиона с ним — непростые, одно из разногласий касается венгерского меньшинства в Трансильвании на севере Румынии. При этом в правых и националистических взглядах политики сходны.
«В какой-то степени Виктор Орбан является для меня образцом, и во многих вопросах я буду сотрудничать с ним», — отметил в разговоре с Politico Симион.
Для ЕС самым проблемным вопросом из-за румынского политика является его отношение к поддержке Украины — он выступает против нее. Он отмечал, что помощь Киеву со стороны Европы невыгодна и нужно достичь мира, как того хочет Трамп. Симион отрицал, что он «пророссийски» настроен.
4 мая в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. Симион победил в нем с результатом почти 41% голосов, вторым стал мэр Бухареста Никушор Дан, у которого около 21%. На третьем месте был кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску с 20%, он во второй тур, который пройдет 18 мая, не прошел.
Это повторные президентские выборы. На голосовании, прошедшем в прошлом году, в первом туре победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, который также придерживался правых взглядов и не поддерживал предоставление помощи Украине. Однако результаты выборов по решению Конституционного суда Румынии были отменены из-за «очевидных нарушений избирательного процесса», включая манипуляции и дезинформацию. Речь шла о предполагаемом иностранном вмешательстве в избирательный процесс через TikTok, где Джорджеску вел свою предвыборную кампанию. В марте этого года тот же суд отказал кандидату в возможности вновь баллотироваться.