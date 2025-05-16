Anadolu: Глава МИД Турции встретится 16 мая с делегациями РФ, Украины и США

Напомним, 15 мая должны были пройти переговоры между Киевом и Москвой. Делегация РФ в Стамбуле ждала украинских коллег с самого утра, но они так и не приехали. Зеленский заявил, что его представители будут в пятницу, 16 мая. Позже его советник сообщил, что представители Незалежной прибудут в Турцию к вечеру. Российская делегация в свою очередь успела провести встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.