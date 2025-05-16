Мерц заявил, что Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus

Новый германский канцлер считает, что обсуждение поставок этих ракет в публичной плоскости изначально было неуместным. После вступления в должность он заявил, что Берлин не будет освещать передачу Taurus Киеву. Спикер МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что удары немецких дальнобойных ракет по территории страны будут расценены Москвой как прямое участие Германии в конфликте.