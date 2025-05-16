Мерц заявил, что Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus

«В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения украинских военных», — сказал Мерц в интервью телеканалу ZDF.
Стоит отметить, что в середине апреля Мерц в интервью ARD не исключал возможности поставок Taurus ВСУ при согласовании с европейскими партнёрами. Однако министр обороны Германии Борис Писториус подчёркивал, что существует множество аргументов против такого шага. Пока что позиция Берлина по этому вопросу остается довольно неоднозначной.
Новый германский канцлер считает, что обсуждение поставок этих ракет в публичной плоскости изначально было неуместным. После вступления в должность он заявил, что Берлин не будет освещать передачу Taurus Киеву. Спикер МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что удары немецких дальнобойных ракет по территории страны будут расценены Москвой как прямое участие Германии в конфликте.