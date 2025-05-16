Госсекретарь Рубио: представитель США будет на переговорах по Украине в Стамбуле

Американская администрация примет участие в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Стамбуле 16 мая. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Анталье. По его словам, представители США будут присутствовать на встрече, чтобы поддержать процесс урегулирования и взаимодействовать с другими участниками переговоров, включая Турцию и Украину.