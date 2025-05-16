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В МИД Турции не исключили прямые переговоры делегаций России и Украины

В Стамбуле запланированы трехсторонние встречи с участием делегаций России, Украины и Турции.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что возможность проведения прямых переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле в эту пятницу не исключена.

В ответ на вопрос журналистов о вероятности таких двусторонних встреч он отметил, что «можно такого ожидать».

Ранее сообщалось, что в пятницу в Стамбуле запланированы трехсторонние встречи с участием делегаций России, Украины и Турции. Эти переговоры должны стать частью усилий по урегулированию ситуации и поиску путей к диалогу.

Кроме того, в тот же день планируются также переговоры между делегациями США, Турции и Украины. Все эти мероприятия свидетельствуют о стремлении сторон к диалогу и поиску решений по текущим конфликтным вопросам.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона подтвердила готовность к предстоящим переговорам с Украиной. Мединский подчеркнул, что российские представители полностью подготовлены к конструктивному диалогу.