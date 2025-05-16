Слуцкий: Россия настроена на серьёзные переговоры с Украиной в Стамбуле

Напомним, переговоры России с Украиной должны были начаться в Стамбуле 15 мая. Однако украинская делегация так и не прибыла на место встречи, хотя российские переговорщики ждали её весь день. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести переговоры в онлайн-формате, «чтобы не усложнять». Вечером делегация РФ встретилась с главой турецкого МИД, а утром 16 мая будет ждать встречу с представителями Киева.