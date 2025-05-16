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Слуцкий: Россия настроена на серьёзные переговоры с Украиной в Стамбуле

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация, находящаяся в Стамбуле для возобновления прямых переговоров по урегулированию украинского конфликта, демонстрирует серьёзный подход и профессионализм.

Источник: Life.ru

По его словам, делегация уже почти сутки ожидает начала обсуждений, однако процесс затягивается со стороны Украины. Слуцкий подчеркнул, что российские переговорщики не поддаются провокациям и сосредоточены на поиске компромиссов, поскольку основная цель России заключается в достижении устойчивого мира и устранении первопричин конфликта.

«Россия снова даёт шанс найти дипломатическое решение и спасти тысячи жизней», — добавил депутат, выразив надежду на продолжение переговорного процесса при условии здравого смысла со стороны украинского руководства.

Напомним, переговоры России с Украиной должны были начаться в Стамбуле 15 мая. Однако украинская делегация так и не прибыла на место встречи, хотя российские переговорщики ждали её весь день. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести переговоры в онлайн-формате, «чтобы не усложнять». Вечером делегация РФ встретилась с главой турецкого МИД, а утром 16 мая будет ждать встречу с представителями Киева.