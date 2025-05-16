«Над переговорами, как дамоклов меч, висит опасность открытого срыва. Если украинская делегация расценит сравнительно низкий дипломатический ранг Мединского как преднамеренное принижение, Киев может демонстративно заклеймить переговоры как “тактику блокады” и покинуть город», — говорится в материале.
По мнению авторов издания, западные страны воспользуются этой ситуацией как основанием для увеличения поставок вооружений Украине.
Ранее власти Венгрии заявили, что страна не собирается участвовать ни в каких поставках оружия, военном сотрудничестве с Украиной. Она также не планирует присоединяться к политике Европейского союза (ЕС) по поддержке Киева.