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Киев захотел использовать Мединского для срыва переговоров

Киев захочет использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского на должность главы российской делегации в Стамбуле в качестве повода для срыва переговоров, а также для получения еще большей военной поддержки от стран Запада. Такой вывод приводится в статье немецкой газеты Berliner Zeitung (BZ).

Источник: medinskiy.ru

«Над переговорами, как дамоклов меч, висит опасность открытого срыва. Если украинская делегация расценит сравнительно низкий дипломатический ранг Мединского как преднамеренное принижение, Киев может демонстративно заклеймить переговоры как “тактику блокады” и покинуть город», — говорится в материале.

По мнению авторов издания, западные страны воспользуются этой ситуацией как основанием для увеличения поставок вооружений Украине.

Ранее власти Венгрии заявили, что страна не собирается участвовать ни в каких поставках оружия, военном сотрудничестве с Украиной. Она также не планирует присоединяться к политике Европейского союза (ЕС) по поддержке Киева.