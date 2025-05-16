Киев захотел использовать Мединского для срыва переговоров

Киев захочет использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского на должность главы российской делегации в Стамбуле в качестве повода для срыва переговоров, а также для получения еще большей военной поддержки от стран Запада. Такой вывод приводится в статье немецкой газеты Berliner Zeitung (BZ).