Роспотребнадзор готовит шесть прототипов вакцин от птичьего гриппа

Глава ведомства подчеркнула, что текущая эпидемиологическая ситуация не требует запуска промышленного производства вакцин, поскольку межвидовой переход вируса пока не зафиксирован. Однако научное сообщество и фармацевтическая отрасль поддерживают высокий уровень готовности для оперативного развертывания массового выпуска препаратов в случае необходимости.