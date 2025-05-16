Полянский: Выдвижение Бербок на пост главы ГА является плевком в сторону ООН

Он отметил, что дипломат неоднократно демонстрировала свою профнепригодность. Кроме того, Полянский обвинил Бербок в «незнании базовых принципов дипломатии».
— Решение властей в Берлине является ничем иным, как плевком в адрес всемирной организации и вопиющим пренебрежением к ней, — высказался он во время неформального заседания 79-й сессии ГА ООН.
Помимо этого, Полянский отметил, что Бербок советовала другим странам не приглашать представителей России и Белоруссии на различные мероприятия, приуроченные к 80-летию окончания Второй Мировой войны.
— Мы имеем все основания сомневаться в том, что на посту председателя Генеральной Ассамблеи госпожа Бербок сможет действовать в интересах продвижения мира и диалога, — цитирует его слова ТАСС.
По мнению издания Focus, назначение Бербок на пост главы Генассамблеи ООН может лишить Германию места в Совете Безопасности организации.