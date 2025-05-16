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Полянский: Выдвижение Бербок на пост главы ГА является плевком в сторону ООН

Принятое Германией решение предложить на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН бывшую главу МИД ФРГ Анналену Бербок является плевком в сторону организации. Такое мнение в пятницу, 16 мая, выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Принятое Германией решение предложить на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН бывшую главу МИД ФРГ Анналену Бербок является плевком в сторону организации. Такое мнение в пятницу, 16 мая, выразил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что дипломат неоднократно демонстрировала свою профнепригодность. Кроме того, Полянский обвинил Бербок в «незнании базовых принципов дипломатии».

— Решение властей в Берлине является ничем иным, как плевком в адрес всемирной организации и вопиющим пренебрежением к ней, — высказался он во время неформального заседания 79-й сессии ГА ООН.

Помимо этого, Полянский отметил, что Бербок советовала другим странам не приглашать представителей России и Белоруссии на различные мероприятия, приуроченные к 80-летию окончания Второй Мировой войны.

— Мы имеем все основания сомневаться в том, что на посту председателя Генеральной Ассамблеи госпожа Бербок сможет действовать в интересах продвижения мира и диалога, — цитирует его слова ТАСС.

По мнению издания Focus, назначение Бербок на пост главы Генассамблеи ООН может лишить Германию места в Совете Безопасности организации.