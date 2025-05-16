Германия в настоящее время не рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ZDF, подчеркнув, что такой шаг потребует длительного обучения украинских военных.
Мерц отметил, что вопрос о поставках ракет Taurus сейчас не находится в повестке дня правительства. Он объяснил, что реализация такого решения связана с необходимостью проведения продолжительной подготовки и обучения украинских сил, что усложняет его быстрое осуществление.
Также канцлер добавил, что изначально в Германии было бы лучше избегать публичных дискуссий о возможных поставках таких вооружений. По его словам, обсуждение подобных вопросов должно проходить за закрытыми дверями, чтобы избежать ненужных спекуляций и сохранить дипломатическую осторожность.
Ранее gравая партия «Альтернатива для Германии» призвала правительство Германии прекратить военную помощь Украине и перейти к дипломатическим методам урегулирования конфликта. Также представители АдГ заявили о необходимости снова включить Россию в европейскую систему безопасности.