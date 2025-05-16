Мерц: ФРГ в настоящее время не планирует поставлять ракеты Taurus Украине

Также канцлер добавил, что изначально в Германии было бы лучше избегать публичных дискуссий о возможных поставках таких вооружений. По его словам, обсуждение подобных вопросов должно проходить за закрытыми дверями, чтобы избежать ненужных спекуляций и сохранить дипломатическую осторожность.