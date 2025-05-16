Politico: В ЕС боятся союза Орбана, Фицо и Симиона против помощи Зеленскому

Ранее Джордже Симион, победивший в первом туре президентских выборов в Румынии, выдвинул ультиматум. Он потребовал от Украины компенсацию за военную помощь, включая затраты на зенитно-ракетный комплекс Patriot. Также Симион пообещал, что, если его изберут, Румыния не будет бесплатно поддерживать другие государства.