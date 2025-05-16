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Politico: В ЕС боятся союза Орбана, Фицо и Симиона против помощи Зеленскому

Европейские чиновники испытывают тревогу из-за возможного союза премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и лидера румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симиона. Они могут объединить силы, чтобы препятствовать военной поддержке Зеленского со стороны Евросоюза. Об этом сообщает американское издание Politico.

Источник: Life.ru

«Европейские чиновники чрезвычайно обеспокоены тем, что 38-летний… [Симион] присоединится к… Виктору Орбану и Роберту Фицо в попытке сорвать оказание помощи Украине как раз в момент, когда ЕС хочет усилить давление на Россию», — говорится в статье.

Автор отмечает, что возможное объединение Румынии с Венгрией и Словакией против Украины станет «горьким ударом». Бухарест всегда оставался «стойким приверженцем ЕС и НАТО».

Ранее Джордже Симион, победивший в первом туре президентских выборов в Румынии, выдвинул ультиматум. Он потребовал от Украины компенсацию за военную помощь, включая затраты на зенитно-ракетный комплекс Patriot. Также Симион пообещал, что, если его изберут, Румыния не будет бесплатно поддерживать другие государства.