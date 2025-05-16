Белый дом: решение США об отмене санкций против Сирии зависит от условий

На вопрос о том, были ли все эти условия четко доведены до сирийской стороны, Горка ответил утвердительно, сославшись на содержательные консультации, прошедшие в закрытом формате. По его словам, администрация Трампа сохраняет прагматичный подход, предоставляя Дамаску шанс на нормализацию отношений, но оставляя за собой право пересмотреть решение в случае невыполнения оговоренных условий.