Белый дом: решение США об отмене санкций против Сирии зависит от условий

Отмена американских санкций в отношении Сирии будет напрямую зависеть от выполнения Дамаском ряда политических условий, заявил высокопоставленный представитель администрации США.
Себастьян Горка, занимающий пост старшего директора Совета национальной безопасности по антитеррористической деятельности, прокомментировал недавние переговоры Дональда Трампа с сирийским временным лидером Ахмедом аш-Шараа.
В ходе выступления на организованном Politico форуме по безопасности Горка подчеркнул, что Вашингтон рассматривает текущий момент как «окно возможностей» для стабилизации сирийского государства. Однако, по его словам, снятие ограничительных мер не будет автоматическим — администрация Трампа ожидает формирования инклюзивного правительства с участием представителей всех этноконфессиональных групп, включая друзов, христиан и курдов.
Особую озабоченность американской стороны вызывает судьба содержащихся в сирийских тюрьмах тысяч боевиков, в том числе иностранных. «Ключевой вопрос — каким образом будет решаться проблема их репатриации», — отметил представитель Белого дома, выразив скепсис относительно способности нынешнего временного руководства выполнить взятые обязательства.
На вопрос о том, были ли все эти условия четко доведены до сирийской стороны, Горка ответил утвердительно, сославшись на содержательные консультации, прошедшие в закрытом формате. По его словам, администрация Трампа сохраняет прагматичный подход, предоставляя Дамаску шанс на нормализацию отношений, но оставляя за собой право пересмотреть решение в случае невыполнения оговоренных условий.
Ранее в Саудовской Аравии состоялась встреча главы Белого дома Дональда Трампа с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа.