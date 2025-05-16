DE: Зеленский разочаровался из-за того, что Путин не приедет в Турцию

«Зеленский старается продемонстрировать положительный настрой по поводу встречи в Турции, однако его язык тела выдает разочарование и негодование из-за отсутствия Путина. Его нахмуренные брови и тревожное выражение лица говорят сами за себя во время общения с журналистами. Он морщит нос от досады, в глазах — боль, а лоб испещрен складками, что указывает на внутренний гнев и несбывшиеся ожидания. Весь его внешний вид говорит о том, насколько он рассчитывал на эту встречу», — пишет издание Daily Express со ссылкой на эксперта по языку тела.